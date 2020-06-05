ترامب يشيد ببيانات التوظيف الأمريكية

واشنطن (د ب أ)

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببيانات الوظائف التي تظهر تراجع معدل البطالة، وأعلن عن عقد مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض للحديث عن سوق العمل.

وعلى تويتر، وصف ترامب البيانات بـ "الرائعة "، وأشار إلى أن الأسواق الآجلة ستظهر طفرة، في أقل من ساعة، عندما تفتح أسواق المال.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش)، وسيكون أول ظهور له أمام وسائل الإعلام خلال عدة من الأيام، بعد أن هزت البلاد هذا الأسبوع احتجاجات ضد قسوة الشرطة الأمريكية.

ولا يزال معدل البطالة عند مستوى مرتفع يبلغ 3ر13 بالمئة.