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"ساس" الإسكندنافية تعلن استئناف رحلاتها إلى أكثر من 20 وجهة أوروبية

04:31 م الجمعة 05 يونيو 2020
"ساس" الإسكندنافية تعلن استئناف رحلاتها إلى أكثر من 20 وجهة أوروبية

الخطوط الجوية الإسكندنافية

استوكهولم (د ب أ)

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية (ساس) اليوم الجمعة أنها ستستأنف رحلاتها إلى أكثر من 20 وجهة أوروبية، في ظل تخفيف تدابير الإغلاق، التي كانت فرضت للحد من تفشي وباء كورونا.

وقالت الشركة إنها تعتزم استئناف رحلاتها بعد منتصف حزيران/يونيو الحالي من مقرها الرئيسي في كوبنهاجن إلى 16 وجهة في بلجيكا وكرواتيا وجزر فارو وفرنسا وألمانيا واليونان وأيسلندا وليتوانيا وإسبانيا.

وأضافت "ساس" أنها ستبدأ تسيير رحلات في وقت لاحق من شهر حزيران/يونيو من العاصمة السويدية ستوكهولم إلى بالما دي مايوركا في إسبانيا ونيس في فرنسا وأثينا وسالونيك في اليونان وبعض الوجهات المحلية.

والخطوط الجوية الإسكندنافية واحدة من شركات الطيران التي تضررت بشدة من التراجع الحاد في الطلب على السفر جوا جراءجائحة كورونا.

وستظل التوصيات بحظر السفر غير الضروري الذي تفرضه السلطات السويدية سارية حتى 15 يوليو، في حين سيظل قائما الالتزام بالمشورة العامة المقدمة من وزارة الخارجية الدنماركية بتجنب السفر غير الضروي حتى 31 أغسطس المقبل.

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