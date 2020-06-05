تركيا تعتقل ثلاثة برلمانيين من المعارضة بعد إسقاط عضويتهم

إسطنبول (د ب أ)

اعتقلت السلطات التركية ثلاثة من نواب المعارضة في وقت مبكر اليوم الجمعة بعد ساعات من إسقاط عضويتهم البرلمانية.

وتم إسقاط عضوية النائب في "حزب الشعب الجمهوري" المعارض الرئيسي، إينيس بيربرأوغلو، ونائبي "حزب الشعوب الديمقراطي" المؤيد للاكراد، ليلى جوفن وموسى فارس اوغلولاري، بسبب أحكام قضائية صدرت بحقهم.

وصدرت بحق الثلاثة أحكام متفاوته بالسجن تصل إلى تسع سنوات، وتم إدانة عضوي "حزب الشعوب الديمقراطي" بوصفهما عضوين في منظمة إرهابية مسلحة، وإدانة بيربر اوغلو بتسريب أسرار دولة.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" أنه تم القبض على جوفين داخل شقتها في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا، وعلى فارس اوغلولاري وهو في طريقه من ديار بكر إلى شانلي اورفه، على مسافة حوالي 180 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي. وتم إرسال الاثنين إلى سجن ديار بكر.

وأضافت الوكالة أنه تم القبض على بيربر اوغلو في منزله بمدينة اسطنبول، واصطحابه إلى سجن مالتيبي بالجزء الأسيوي من المدينة.

ونظمت مجموعة من النواب البرلمانيين التابعين لـ "حزب الشعوب الديمقراطي" احتجاجا اليوم الجمعة انطلاقا من البرلمان وحتى متنزه عام قريب.

وتدخلت الشرطة لتفريق المحتجين بعدما القوا خطابا قصيرا، بحسب لقطات مصورة نشره الحزب.

وغالبا مايستهدف الرئيس التركي رجب طيب أرودغان "حزب الشعوب الديمقراطي"، بزعم أن له صلة بـ "حزب العمال الكردستاني" المحظور.