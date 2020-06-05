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برلماني روسي : الأفضل للولايات المتحدة الخروج من سوريا والاهتمام بحل مشاكلها الداخلية

12:37 م الجمعة 05 يونيو 2020
برلماني روسي : الأفضل للولايات المتحدة الخروج من سوريا والاهتمام بحل مشاكلها الداخلية

أندريه كراسوف

موسكو – (أ ش أ):

دعا النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندريه كراسوف، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الى أن تخرج من سوريا وأن تنكب على حل مشاكلها الداخلية.

وقال كراسوف ، في حديث لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ، "يمكن للإدارة الأمريكية أن تصدر أي نوع من التصريحات، ولكن هل بالإمكان أن تتوجه إلى نفسها أولاً وقبل كل شيء لإخراج القوات الأمريكية من سوريا ؟ لأن روسيا تعمل مع نظرائها من إيران وسوريا، حتى تختفي في النهاية جميع هذه المنظمات الإرهابية من الأراضي السورية التي تعاني ويمكن أن تبدأ حياة طبيعية".

وأضاف "إن روسيا وخلافا للولايات المتحدة متواجدة في سوريا بشكل قانوني ، وبدعوة من الحكومة السورية ، وبالإضافة إلى وجود القوات الأمريكية بشكل غير قانوني في سوريا، هناك أدلة بأنها تقوم باستخدام الموارد الطبيعية السورية لأغراضها الخاصة ودعمها للتنظيمات الإرهابية في المنطقة".

وتابع " إن الولايات المتحدة ليست من تقرر من سيكون رئيسًا في دولة معينة ، ومن الأفضل أن تنتبه إلى مشاكلها الداخلية".

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط ديفيد شينكر قد قال ، أمس الخميس ، " إن روسيا تلعب دوراً مدمراً في الشرق الأوسط ، ويجب أن تغادر المنطقة ، وإن إبقاء الروس بعيداً عن هذه المنطقة هو حجر الأساس في السياسة الأمريكية منذ 45 عاماً".

وأضاف شينكر " إن خطأ الرئيس الأمريكي السابق أتاح لروسيا تعزيز مواقعها في سوريا والشرق الأوسط ، فهي التي غيّرت مسار الحرب في سوريا، ونتيجة لذلك لا يزال الرئيس بشار الأسد في السلطة ، وإن النجاح في سوريا دفع روسيا إلى اتخاذ خطوات في ليبيا، حيث لا تلعب الآن دوراً منتجاً أو مستقراً".

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