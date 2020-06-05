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وكالة حقوقية: العنصرية شائعة ضد السود في الاتحاد الأوروبي

12:35 م الجمعة 05 يونيو 2020
وكالة حقوقية: العنصرية شائعة ضد السود في الاتحاد الأوروبي

لاتحاد الأوروبي

جنيف (د ب أ)

ذكرت وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في فيينا أنه يتم استهداف الأشخاص السود في دول التكتل على نحو منتظم. ودعت الوكالة الحكومة الأوروبية إلى تكثيف الجهود ضد العنصرية.

وقالت الوكالة في بيان: "التحرش العنصري والعنف والتنميط العرقي التمييزي أمور شائعة في أوروبا".

وأشارت الوكالة إلى أن نتائج أحدث استطلاعاتها بين السود في 12 دولة بالاتحاد الأوروبي، حيث قال 30 في المئة من المشاركين إنهم تعرضوا للمضايقات، وقال 5 في المئة إنهم تعرضوا لهجمات.

وفي استطلاع أجري قبل عامين، قال حوالي 25 في المئة من المشاركين إن الشرطة أوقفتهم على مدار خمس سنوات سابقة على ذلك، وإن 41 في المئة ممن تم توقيفهم شعروا بأن الأمر ينطوي على تنميط عنصري.

وقال المدير مايكل أوفلاهرتي: "يجب ألا يتم استهداف أي شخص بسبب لون بشرته. ويجب ألا يخشى أي شخص أن توقفه الشرطة، لمجرد أنه أسود".

وأضاف: "نحن بحاجة للعمل معا للقضاء نهائيا على الممارسات العنصرية في أوروبا".

الاتحاد الأوروبي شائعة ضد السود العنصرية

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