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موسكو تعلق على التصريحات الأمريكية بشأن التدخل الخارجي في الاحتجاجات

09:44 م الخميس 04 يونيو 2020
موسكو تعلق على التصريحات الأمريكية بشأن التدخل الخارجي في الاحتجاجات

ماريا زاخاروفا

موسكو - (أ ش أ):

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريح وزير العدل الأمريكي بشأن التدخل الخارجي في الاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن الأمريكية، بأنها "محاولة واضحة لتفسير المشاكل الداخلية بعوامل خارجية".

وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" الروسية "هذا عدم احترام تجاه مواطني الولايات المتحدة الذين تُنسب مشاكلهم دون أي دليل إلى تدخل أجنبي".

وكان وزير العدل الأمريكي وليام بار قد قال في مؤتمر صحفي اليوم، إن مصالح أجنبية و"محرضين متطرفين" ينتسبون لجماعات مثل أنتيفا يسعون لتوسيع الانقسام في المجتمع الأمريكي.

وتشهد عشرات المدن الأمريكية احتجاجات مستمرة منذ نحو أسبوع على خلفية مصرع المواطن أمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، الذي قتله أحد رجال الشرطة من أصول أوروبية خنقا في مدينة مينيابولس، وصاحب هذه الاحتجاجات أعمال عنف وسلب ونهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة في عدد من المدن.

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