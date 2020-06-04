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رئيس الوزراء العراقي يعلن تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق بشأن التظاهرات

09:32 م الخميس 04 يونيو 2020
رئيس الوزراء العراقي يعلن تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق بشأن التظاهرات

مصطفى الكاظمي

بغداد - (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق بشأن ما حدث في التظاهرات منذ شهر أكتوبر من العام 2019، وما رافقها من أعمال عنف أدت الى مقتل وإصابة عراقيين من المتظاهرين و القوى الأمنية.

وخلال لقائه عددا من عوائل قتلى الاحتجاجات، لاسيما الذين تعرضوا إلى الاغتيال، أكد الكاظمي، أن العراق مر بمراحل صعبة، وهناك تحديات مستمرة على كل المستويات، وذلك حسبما أفادت قناة " السومرية نيوز" الخميس.

وأضاف أن "العدالة من أجل إحقاق الحق أمر أساسي، ولكن العدالة تكتسب صبغة أكثر اتساعا اذا كان هدفها عدم السماح بتكرار هذه الانتهاكات، لذلك نحن أمام عمل تأريخي، من أجل شعبنا ومن أجل المستقبل.

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مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي اغتيال متظاهرين

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