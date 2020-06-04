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السعودية تشهد قفزة جديدة في أعداد وفيات كورونا

02:54 م الخميس 04 يونيو 2020
السعودية تشهد قفزة جديدة في أعداد وفيات كورونا

المملكة العربية السعودية

(وكالات):
شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعًا غير مسبوق في الوفيات الجديدة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" عن رصد 32 وفاة جديدة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 30 وفاة في اليوم السابق، لترتفع حصيلة ضحايا العدوى في المملكة إلى 611 حالة وفاة.

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