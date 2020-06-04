السعودية تشهد قفزة جديدة في أعداد وفيات كورونا

(وكالات):

شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعًا غير مسبوق في الوفيات الجديدة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" عن رصد 32 وفاة جديدة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 30 وفاة في اليوم السابق، لترتفع حصيلة ضحايا العدوى في المملكة إلى 611 حالة وفاة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1975) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (32) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (806) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (68,965) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/fj9maE3nHX — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 4, 2020