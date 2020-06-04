بيل جيتس يحذر من "موجة كورونا ثانية".. ويتحدث عن خطورة الإغلاق

وكالات:

حذّر الملياردير الأمريكي بيل جيتس من موجة ثانية لفيروس كورونا المُستجد. وقال "ستكون هناك بالتأكيد موجة ثانية للفيروس لا نعرف بعد أين ولا مدى تبعاتها".

وتابع في مقابلة حصرية مع قناة "سكاي نيوز عربية" بُثّت، الخميس: "للأسف، حاليًا، يضرب الوباء بشدة دول أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وروسيا".

وأشار إلى أن تزال أرقام الإصابات ما تزال متدنية في القارة السمراء، ومع ذلك تم رصد بؤر ساخنة هناك مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا، حيث بدأت الحالات تتزايد. فيما تراجعت الإصابات في معظم البلدان الأوروبية وفي أجزاء من الولايات المتحدة.

وردا على سؤال حول تخفيف إجراءات الإغلاق في عدة دول، أكد الملياردير الأمريكي أن الدول التي انخفضت فيها أعداد الإصابات بكوفيد-19؛ كاليابان وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة، ستكون قادرة على استئناف حياة شبه طبيعية، "نظرا لأنها تملك القدرة على رصد الحالات القليلة التي تستجد"، بحسب قوله.

بيد أنه استطرد مُتحدثًا عن خطورة الإغلاق بقوله: "حالة السأم التي أصابت الناس في الدول الأخرى نتيجة طول فترة الإغلاق، سيكونون عُرضة لتزايد الإصابات".

وتابع: "الإغلاق بحد ذاته يسبب ضررا اقتصاديا كبيرا ويجعلنا نشعر بحاجة مُلحة للقاح. ومن الصعب جدا اتخاذ قرار بفتح الاقتصاد والمخاطرة بإصابة المزيد بالمرض والعكس صحيح. فالقرار صعب ومؤلم في الحالتين".

ولفت جيتس إلى أن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا هو الكفيل بتمكين عودة الناس إلى حياتهم الطبيعية واستئناف تنظيم الفعاليات الرياضية مثل الأولمبياد وغيرها، مشيرا إلى أننا "سنبقى حبيسين في عالم صعب وقاس في ظل عدم التوصل إلى لقاح".