المجلس التشريعي بهونج كونج يمرر قانون النشيد الوطني

هونج كونج - (د ب أ):

أقر نواب المجلس التشريعي بهونج كونج اليوم الخميس مشروع قانون مثير للجدل بشأن النشيد الوطني.

وبدأت الجلسة صباح اليوم بصورة اعتيادية، ورفع الكثير من النواب لوحات تحيي الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لمذبحة ساحة "تيانانمين"، التي وقعت في بكين في الرابع من يونيو من عام 1989.

وتم التصويت على مشروع القانون، الذى يجرم "إهانة" النشيد الوطنى للصين، بأغلبية 41 صوتا، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي باري تيد هوي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، متحدثا من المجلس، إن القانون الجديد "غامض" ويمكن التلاعب به.

وأوضح أن المقصود بـ"الإهانة" ليس واضحا، وبسبب هذا الغموض فإنه يمكن استخدام القانون كأداة من قبل السلطات لسجن المعارضين لسنوات.

وجرت الجلسة في أجواء هادئة، على النقيض من الاجتماعات الأخيرة التي كانت تشهد حالة من الفوضى بين معسكرات المعارضة، وذلك رغم الخلافات الشديدة بين النواب بشأن تفاصيل القانون الجديد.

ووجه النائب المؤيد للديمقراطية راي تشان انتقادات لرئيس المجلس التشريعي لإجرائه التصويت بالتزامن مع ذكرى مذبحة تيانانمين. وقال :"أود أن أقول لأندرو ليونج، تهانينا. بسبب إدارتك، سنصوت اليوم دون كل الأيام على مشروع قانون النشيد الوطني".

وأكد نائب آخر أن هذه هي المرة الأولى منذ التسليم (من بريطانيا عام 1997) التي لا يتمكن فيها سكان هونج كونج من إضاءة الشموع في فيكتوريا بارك، مشددا على أنه لا يمكن إجبار شباب المدينة على حب الصين بالاكراه المعنوي للقانون الجديد.