إبطال مفعول مئات القنابل في مطار قديم بأثينا

أثينا- (د ب أ)

أبطل خبراء مفرقعات عسكريون في اليونان مفعول 314 قنبلة في غرفة تخزين تحت الأرض بمطار أثينا القديم الذي جرى إغلاقه منذ عام 2001.

ووفقا لما ذكرته صحيفة كاثيميريني اليونانية، اليوم الجمعة، نقلا عن خبراء لواء إزالة الألغام، ترجع القنابل إلى الحرب العالمية الثانية، وكانت مخزنة على مسافة مترين تحت الأرض.

وقال جيانيس كونستانتينوس، عمدة المنطقة عبر الإذاعة اليونانية: "نحن أحياء فقط بمحض الصدفة".

وكان يوجد أعلى، وبجوار، منطقة التخزين منشآت خاصة بالمطار لثمانية عقود، وبعد غلقه توجد مدارس ودور حضانة، ثم منشآت رياضية خلال دورة الألعاب الأولمبية في 2014..

وقال العمدة كونستانتينوس إن القوات الجوية الألمانية (لوفتفافه) كانت قامت بتخزين القنابل في المطار القديم المطل على ساحل أثينا خلال احتلال اليونان في الفترة من 1941 إلى 1944، وتركتها عندما غادرت بسرعة جنوب شرق أوروبا جراء تقدم الجيش الأحمر في البلقان.

وأضاف للصحيفة: "القنابل موجودة بجوار منازل منذ ثمانين عاما".

والآن يتم إنشاء مقاطعة جديدة ضخمة في موقع المطار الذي تبلغ مساحته قرابة 620 هكتارا، وجاري إنشاء فنادق والكثير من المجمعات السكنية الفخمة.

وأوضحت وسائل الإعلام اليونانية أن العمل توقف خشية وجود المزيد من القنابل تحت الأرض.