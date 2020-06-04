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الخارجية الأمريكية: نتضامن مع الشعب السوداني في نضاله للديمقراطية

04:18 ص الخميس 04 يونيو 2020
الخارجية الأمريكية: نتضامن مع الشعب السوداني في نضاله للديمقراطية

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

أكد مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، أن الأحداث التي وقعت في الثالث من يونيو عام 2019 شكلت نقطة تحول في نضال السودان من أجل الديمقراطية.

وأضافت أورتاجوس، في بيان بمناسبة ذكرى مرور عام على تلك الأحداث، أن الولايات المتحدة تتضامن مع الشعب السوداني والمجتمع الدولي لتكريم جميع الذين واجهوا العنف والقمع من أجل تحقيق الحرية وتغيير حكومتهم ومجتمعهم نحو الأفضل.

وأوضحت أن بلادها تشيد بالإنجازات الرائعة للثورة السلمية في السودان كما تؤكد وقوفها مع شعب السودان وقادته وهم يسعون للتعامل مع العنف في الماضي والعمل على تحقيق "الحرية والسلام والعدالة".

ونوهت إلى أن واشنطن تتطلع إلى نتائج التحقيقات الحكومية والخطوات المتخذة لمحاسبة المسئولين عن مقتل وإصابة الكثيرين.

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Asha
الخارجية الأمريكية الشعب السوداني مورجان أورتاجوس

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