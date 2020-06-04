الرئيس الأمريكي: ربما لا احتاج نشر الجيش

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إنه لا يعتقد أنه سيحتاج إلى الاستعانة بقوات الجيش للتصدي للاحتجاجات التي أشعلها مقتل رجل أسود أعزل في مدينة منيابولس على يد الشرطة أثناء اعتقاله، حسبما ذكرت رويترز.

وقال ترامب في مقابلة مع تلفزيون "نيوزماكس" ردًا على سؤال عما إذا كان سيرسل الجيش إلى أي مدن بعد الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان بسبب مقتل جورج فلويد "لا أعتقد أننا سنضطر لذلك".

كان الرئيس الأمريكي قد قال في السابق إنه قد يستعين بقوات الجيش في الولايات التي تخفق في كبح الاحتجاجات العنيفة، التي اندلعت على خلفية مقتل جورج فلويد وهو أمريكي من أصول أفريقية، توفي خلال عملية اعتقاله "خنقًا" في مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أنه لا يدعم استخدام قوات الجيش لإخماد التوترات الجارية في الولايات المتحدة، داعيًا لاستخدامها كملجأ أخير وفي "أكثر الحالات إلحاحًا وخطورة".

ووصف إسبر، في تصريحات له بالبنتاجون نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، وفاة جورج فلويد بأنها "جريمة مروعة" قائلاً إن الضباط الذين كانوا في الموقع وقت الحادث ذلك اليوم ينبغي محاسبتهم على مقتله.