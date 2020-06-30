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الاتحاد الأوروبي يدين تمرير الصين قانون الأمن في هونج كونج

02:15 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
الاتحاد الأوروبي يدين تمرير الصين قانون الأمن في هونج كونج

الاتحاد الأوروبي

بروكسل (د ب أ)

أدان الاتحاد الأوروبي تمرير الصين لقانون أمني جديد مثير للجدل لهونج كونج، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن المفوضية "قلقة للغاية".

وأضافت فون دير لاين أن المفوضية تعتبر القانون الجديد انتهاكا للالتزامات الدولية للصين.

وقالت: "أوضحنا في مناسبات عدة، بما في ذلك خلال اتصالاتنا المباشرة الأسبوع الماضي مع القيادة الصينية، (أن) القانون الجديد لا يتوافق مع قانون هونج كونج الأساسي ولا مع الالتزامات الدولية للصين ... نحن قلقون للغاية بشأنه".

وأدان رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل خطوة الصين. وقال: "هذا القانون يخاطر بشدة بتقويض القدر الكبير من الحكم الذاتي الذي تتمتع به هونج كونج، كما أن له تأثير ضار على استقلال القضاء وسيادة القانون ... نشعر بالأسف لهذا القرار".

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