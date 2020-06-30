العراق: الإفراج عن وزير المالية السابق رافع العيساوي لعدم كفاية الأدلة
بغداد- (د ب أ):
قضت محكمة عراقية، الثلاثاء، بالإفراج عن وزير المالية العراقي السابق رافع العيساوي وغلق الدعاوى ضده.
وذكر بيان للمركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة أكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي بعد أن سلم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة وأنكر ما نسب إليه".
وأضاف البيان: "وبالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة أحد المتهمين الذي غير أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في القضية، صدر قرار بالإفراج عن العيساوي وغلق الدعاوى بحقه مؤقتا، عملا بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وأشار البيان إلى أنه "بخصوص الأحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الادراي، وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الأحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون، فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل باحضاره ".
وكان وزير المالية السابق خلال حقبة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي سلم نفسه مؤخرا للسلطات القضائية للدفاع عن نفسه في التهم الموجهة إليه.
الخبر التالى:هوك: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
66754
عدد المصابين
-
17951
عدد المتعافين
-
2872
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
10337836
عدد المصابين
-
5609296
عدد المتعافين
-
506152
عدد الوفيات
إعلان