تصدر الرئيس البولندي في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

وارسو- (د ب أ):

أظهرت النتائج النهائية الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في بولندا تصدر الرئيس أندريه دودا بحصوله على 43.5% من الأصوات، ليستعد لجولة إعادة مقررة في يوليو القادم.

ويتنافس دودا في جولة الإعادة المقررة في 12 يوليو مع عمدة وارسو الليبرالي رافال ترزاسكوفسكي الذي حصل على 30.5%من الأصوات في الجولة الأولى.

ويحظى دودا بدعم حزب القانون والعدالة الوطني المحافظ. وسيعني فوزه بالانتخابات تعزيز قبضة الحزب على السلطة حتى عام 2023 على أقل تقدير، حيث من المقرر إجراء انتخابات عامة.

أما إذا لم يتمكن دودا من الفوز بولاية جديدة، مدتها خمس سنوات، فإن سلطة الحزب الحاكم ستضعف، حيث أنه لا يمتلك أغلبية كافية في مجلس النواب تتيح له تجاوز الفيتو الرئاسي على التشريعات.

ووصل معدل الإقبال على التصويت إلى 64.5%، وهو الأعلى في 25 عاما.