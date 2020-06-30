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مركز روسي: اكتشاف أكثر من 100 سلالة من فيروس كورونا

08:46 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
مركز روسي: اكتشاف أكثر من 100 سلالة من فيروس كورونا

فيروس كورونا

موسكو- (أ ش أ):


أعلن مركز "فيكتور" الروسي لعلم الأوبئة والفيروسات، اكتشاف أكثر من 100 سلالة من فيروس "كورونا المستجد" في البلاد، منذ ظهور أول المصابين بالفيروس.

وقال المدير العام للمركز رينات ماكسيوتوف - في مقابلة مع وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الثلاثاء - "بعد ظهور المرض في روسيا، قمنا بتحديد سلالات من فيروس كورونا، لدينا الآن أكثر من 100 منها".

وأشار رئيس المركز الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية إلى أن المركز بدأ التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في نهاية يونيو، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذه التجارب في سبتمبر المقبل".

يذكر أن المركز أعلن سابقًا أن عملية دراسة تأثير لقاح فيروس كورونا المستجد على 300 متطوع سيتم الانتهاء منها في يونيو، ويتوقع المركز تسجيله في سبتمبر.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، أمس الاثنين، تسجيل 8985 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 2001 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 476658 إصابة.

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فيروس كورونا موسكو روسيا

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