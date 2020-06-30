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كوريا الجنوبية تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:15 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
كوريا الجنوبية تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ)


أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في الوقت الذي بدأ فيه الفيروس ينتشر خارج منطقة العاصمة الكبرى.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12 ألفا و800 حالة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليستقر إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالمرض عند 282 وفاة.​

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