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مندوب روسيا بالأمم المتحدة: لا بديل لتجاوز خلافات سد النهضة إلا من خلال التفاوض

01:59 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: لا بديل لتجاوز خلافات سد النهضة إلا من خلال التفاوض

سد النهضة

نيويورك - (أ ش أ)


أعربت روسيا عن أملها في أن تتمكن مصر وإثيوبيا والسودان من تسوية الخلافات بشأن سد النهضة بما يخدم الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى عدم وجود بديل لحل تفاوضي للقضية.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ـ خلال كلمته عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) - "نأمل بأن تتمكن أديس أبابا والقاهرة والخرطوم من التوصل إلى اتفاق بشأن بناء سد النهضة بما يخدم الاستقرار الإقليمي"، مضيفا "لا نرى بديلا لتجاوز الخلافات إلا عن طريق التفاوض مع احترام مصالح جميع الأطراف".
وأكد نيبينزيا الدعم الروسي لعملية التفاوض بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن تحديد قواعد استخدام الموارد المائية لنهر النيل "يجب أن يتم على أساس التكافؤ أخذا بعين الاعتبار مهام التنمية الاجتماعية الاقتصادية وعلى أساس القانون الدولي".
وأشاد نيبينزيا بانضمام دول إفريقية إلى تسوية الخلافات بين إثيوبيا ومصر والسودان، مشيرا إلى أن ذلك "يظهر التمسك بمبدأ "الحلول الإفريقية للقضايا الإفريقية".​

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سد النهضة نيويورك روسيا أديس أبابا السودان مصر إثيوبيا الأمم المتحدة

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