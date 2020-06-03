السلطة الفلسطينية ترفض تسلم عائدات أموال الضرائب من إسرائيل

رام الله - (د ب أ)

أعلن مسؤولان فلسطينيان، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية رفضت تسلم عائدات أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل عن الشهر الماضي، تنفيذا لقرارها الأخير بوقف العمل بالاتفاقيات الثنائية معها.

وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، في تغريدة على حسابه في تويتر "نؤكد أننا رفضنا ونرفض استلام أموال المقاصة، تنفيذا لقرار القيادة الفلسطينية أننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة إسرائيل".

من جهته، أفاد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في بيان بأنه، ونظراً لعدم قيام وزارة المالية بإرسال بياناتها الشهرية المتعلقة بأموال الضرائب تنفيذا لقرار القيادة بوقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، فإن الحكومة لم تستلم الأموال عن شهر مايو المنصرم.

وعائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج عبر المنافذ الإسرائيلية، مقابل عمولة 3%، ويبلغ معدلها نحو 700 مليون شيكل شهريا (الدولار الأمريكي يساوي5ر3 شيكل) تقتطع منها إسرائيل حوالي 200 مليون شيكل أثمان خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من إسرائيل خصوصا الكهرباء.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية تشكل عائدات الضرائب حوالي 60 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

والشهر الماضي أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل احتجاجا على خطتها ضم أجزاء من الضفة الغربية بما يشمل منطقة الأغوار الحدودية مع الأردن والمستوطنات.