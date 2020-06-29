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الصين تكشف عن موقفها بشأن مفاوضات سد النهضة

07:16 م الإثنين 29 يونيو 2020
الصين تكشف عن موقفها بشأن مفاوضات سد النهضة

وزير الخارجية الصيني وانج يي

وكالات:

أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أن بكين تدعم حل أزمة سد النهضة عن طريق الحوار‎، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

هذا وتعمل إحدى الشركات الصينية في تشييد سد النهضة الإثيوبي.

وتعقد الليلة جلسة بمجلس الأمن لبحث مستجدات ملف سد النهضة.

هذا وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي، سيريل رامافوسا، أن أكثر من 90 % من القضايا في مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان تم حلها بالفعل.

وأثمرت محادثات القمة الإفريقية المصغرة بين زعماء دول أزمة سد النهضة الإثيوبي على تأجيل ملء خزان السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث.

فيما أعلنت رئاسة وزراء إثيوبيا السبت، أن مخطط ملء السد بعد أسبوعين مستمر كما هو، لافتة إلى أن تلك هي المدة الزمنية ذاتها للتفاوض والتوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.

من جهتها، أكدت مصر أنها منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذًا في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية، ومن ثم يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق".

وزير الخارجية الصيني سد النهضة الشركات الصينية

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