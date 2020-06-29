ارتفاع حصيلة مصابي كورونا في أمريكا بنسبة 1.5% خلال 24 ساعة

واشنطن- (د ب أ):

ارتفعت الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 5ر1% اليوم الاثنين، بالمقارنة بيوم أمس الاحد، لتصل إلى 55ر2 مليون شخص حتى الساعة 0456 مساء بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت بلومبرج أن نسبة زيادة حصيلة المصابين كانت أقل من المتوسط الذي تم تسجيله على مستوى البلاد خلال الأسبوع الماضي، وهو 6ر1%.

وسجلت ولاية نيويورك أعلى عدد من الإصابات المؤكدة، بواقع 392 ألفا و539 إصابة، بزيادة نسبتها 2ر0%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من يوم أمس.

وشهدت ولاية فلوريدا زيادة بنسبة 4ر6% في عدد الإصابات مقارنة بالأمس، ليرتفع الإجمالي إلى 141 ألفا و075 حالة.

أما ولاية كاليفورنيا فقد سجلت الزيادة الأعلى في عدد حالات الوفاة خلال يوم واحد، وهي 33 حالة.