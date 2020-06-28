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إيطاليا تسجل 174 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا

09:22 م الأحد 28 يونيو 2020
إيطاليا تسجل 174 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا

مستشفيات إيطاليا

روما - (د ب أ)

سجلت إيطاليا، 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) اليوم الأحد، بعدما سجلت 175 إصابة أمس السبت، حسبما أفادت وزارة الصحة الإيطالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الوزارة قولها إنه تم تسجيل 22 وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة بـ8 وفيات أمس السبت، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 34738 وفاة.

وذكر أن إيطاليا شهدت ذروة تفشي الفيروس يوم 21 مارس بتسجيل 6557 إصابة جديدة. ووصلت حصيلة الإصابات منذ نهاية فبراير إلى 240310 إصابة.

وشهد إقليم لومباري تسجيل 97 إصابة جديدة، أو حوالي 56 بالمئة من الإصابات المسجلة في كل أنحاء إيطاليا.

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