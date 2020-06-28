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البرلمان الليبي: زيارة مرتقبة العقيلة صالح إلى روسيا وندعم الجيش في دفاعه عن سرت

08:49 م الأحد 28 يونيو 2020
البرلمان الليبي: زيارة مرتقبة العقيلة صالح إلى روسيا وندعم الجيش في دفاعه عن سرت

عقيلة صالح

وكالات:

أعلن البرلمان الليبي، عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى روسيا.

وأكد البرلمان، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، الأحد، أن تركيا تواصل إرسال المرتزقة السوريين لمحاربة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

‎‏وأوضح البرلمان الليبي، أن كل القبائل ستدعم الجيش بقيادة حفتر في صد أي هجوم على سرت.

‏وتابع "نحن مع أي جهد دولي لاستئناف العملية السياسية".

‎‏وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أكد على إنهاء الميليشيات وفوضى السلاح.

وشدد الجيش الليبي أيضا على رفض العدوان الخارجي.

وكان مفوض مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، أكد أن إبداء مصر استعدادها لتدريب وتسليح القبائل الليبية هو إشارة على تصميمها على الدفاع عن أمنها وحدودها.

وأكد شرقي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن "أي تدخل في الصراع يجب أن يكون هدفه الوحيد هو إعادة الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات".

وقال شرقي: "أعتقد من وجهة نظري أن ما نعيه من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو أنهم قلقون بشأن أمنهم وحدودهم، ويريدون إظهار تصميمهم على حماية هذا الأمن".

وأوضح: "ما نتوقعه من كل الدول الأعضاء المجاورة لليبيا هو أنه لو كان عليهم التدخل فعليهم أن يتدخلوا من أجل جعل كل الأطراف الليبية تقبل بالعودة إلى العملية التفاوضية... الأولوية حاليا هي التأكد من إيقاف القتال والتدخلات الخارجية، وإقناع كل الأطراف في ليبيا بالعودة إلى العملية السياسية".

وكان الرئيس السيسي أعلن، الأسبوع الماضي، أن مصر تمتلك الشرعية الدولية بالتدخل في ليبيا، وأعلن أيضًا أن دخول مدينة سرت "خط أحمر" أمام قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، وتبعد سرت نحو ألف كيلومتر من الحدود المصرية وهي أحد الأهداف التي تسعى إليها القوات التابعة لحكومة طرابلس.

عقيلة صالح البرلمان الليبي

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