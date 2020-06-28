ميانمار تمدد حظر السفر والتجول لاحتواء فيروس كورونا

نايبيداو- (د ب أ):

تفرض ميانمار تمديدا آخر يستمر 15 يوما لإجراءاتها ضد فيروس كورونا حتى 15 يوليو المقبل للحد من انتشار الوباء من المسافرين الوافدين وداخل البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، الأحد.

وتشمل القيود تعليقا مؤقتا للرحلات الدولية وحظرا على إصدار جميع التأشيرات وخدمات الإعفاء من التأشيرات، بالإضافة إلى حجر صحي يستمر ثلاثة أسابيع لمواطني ميانمار، العائدين إلى بلادهم، عبر رحلات الإغاثة وعبر الحدود، طبقا لبيان صادر أمس السبت من قبل اللجنة المركزية للسيطرة على فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الأحد أن الحظر المؤقت على دخول الأجانب سيتم تمديده حتى 31 يوليو المقبل.

وسيبقى حظر التجوال الليلي الذي يستمر من الثانية عشرة حتى الرابعة صباحا ساريا، إلى جانب حظر التجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص، طبقا للجنة المركزية للسيطرة على فيروس كورونا، التي تقودها الزعيمة الفعلية للبلاد، أون سان سوتشي.