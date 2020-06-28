ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في اليابان إلى 19 ألفا و135 حالة

طوكيو - أ ش أ

أعلنت اليابان، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 19 ألفا و135 حالة، بعد تسجيل 14 حالة إصابة جديدة في محافظة هوكايدو.

وأوضح مسئول بوزارة الصحة اليابانية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن اتش كيه) - أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس بلغت 985 حالة، بينها 13 حالة سجلت على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.

واشار المسئول إلى أن طوكيو تعد الأكثر تضررا بالفيروس في البلاد، حيث تم تسجيل 6 آلاف و54 حالة إصابة في العاصمة اليابانية التي يسكنها نحو 14 مليون نسمة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.