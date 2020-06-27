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ألمانيا توافق على تخصيص 383 مليون يورو إضافية لمكافحة كورونا

05:58 م السبت 27 يونيو 2020
ألمانيا توافق على تخصيص 383 مليون يورو إضافية لمكافحة كورونا

فيروس كورونا

برلين - (د ب أ)

تعتزم ألمانيا تخصيص 383 مليون يورو إضافية، لمكافحة وباء كورونا في إطار الحملة العالمية لمكافحة الفيروس.

أعلنت ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رسالة لها بالفيديو خلال مؤتمر المانحين عن بعد "الهدف العالمي – وحدة من أجل المستقبل".

وقالت ميركل: "أنا على قناعة تامة: أن الأمصال والفحوص والأدوية يجب أن تكون متاحة على المستوى العالمي، ويكون ثمنها ملائما للكافة ويمكن الوصول إليها دون مشاكل، هذا الهدف يجب أن نسعى إليها جميعا معا".

وكانت المستشارة الألمانية أعلنت في الرابع من مايو الماضي موافقة بلادها على تخصيص 525 مليون يورو لائتلاف صناعات اللقاحات "سي إي بي أي" وائتلاف "جي إيه في آي" لصناعات الأدوية ومنظمة الصحة العالمية واتحادات تطوير الأدوية المختلفة.

وقالت الحكومة الألمانية إن ألمانيا تهدف بتخصيص المبلغ الإضافي 383 مليون يورو إلى دعم آليات مكافحة الأزمة عبر الصندوق الدولي الموجه لهذا الغرض (حيث يوجه له 150 مليون يورو)، ويؤول المبلغ المتبقي 233 مليون يورو إلى منظمة المواطن العالمى "جلوبال سيتزين".

فيروس كورونا أنجيلا ميركل ألمانيا كوفيد 19

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