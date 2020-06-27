السعودية: تسجيل 3927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، تسجيل 3927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلي 178504 إصابة .

وذكرت الصحة السعودية، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أنه تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1511 حالة، بالاضافة إلى تسجيل 1657 حالة تعافي جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 122128 حالة.