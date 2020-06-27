أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

لبنان: 22 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 1719 حالة

03:35 م السبت 27 يونيو 2020
لبنان: 22 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 1719 حالة

وزارة الصحة اللبنانية

بيروت- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 1719 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 2635 فحوص شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

هذا المحتوى من

وزارة الصحة اللبنانية لبنان فيروس كورونا

الخبر التالى:

الرئيس الجزائري يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية والتطورات في ليبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 62755

    عدد المصابين

  • 16737

    عدد المتعافين

  • 2620

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9832349

    عدد المصابين

  • 5309813

    عدد المتعافين

  • 494657

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التعايش مع كورونا.. اليوم الأول لعودة المطاعم والمقاهي وفتح دور العبادة (تغطية خاصة)