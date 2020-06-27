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كورونا في روسيا: موسكو تسجل أدنى زيادة يومية لحالات الإصابة منذ 8 أبريل

02:58 م السبت 27 يونيو 2020
كورونا في روسيا: موسكو تسجل أدنى زيادة يومية لحالات الإصابة منذ 8 أبريل

فيروس كورونا في روسيا

وكالات:

آعلن مركز العمليات لمكافحة فيروس كورونا المستجد في موسكو اليوم السبت أن العاصمة الروسية سجلت 750 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى حصيلة يومية منذ 8 أبريل الماضي، وفق روسيا اليوم الإخبارية.

وحسب المركز، فإن 43,6% من المصابين الجدد تتراوح أعمارهم من 18 إلى 45 عاما، و33,3% من الفئة العمرية ما بين 46 و65 عاما، و11,9% من 66 إلى 79 عاما، و4,7% فوق الـ80.

وذكر المركز أن 6,5% من الإصابات الجديدة تعود للأطفال، مضيفا أن جميع المصابين الجدد والمخالطين معهم باتوا قيد المراقبة الطبية.

ويبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في موسكو 219354 حتى الآن، منها 3714 حالة وفاة، وأكثر من 146 ألف حالة شفاء.

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