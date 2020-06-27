أكبر زيادة يومية منذ قرابة 3 أشهر.. فكتوريا الأسترالية تسجل 41 إصابة جديدة بكورونا

كانبرا- (أ ش أ):

أعلنت ولاية فكتوريا الأسترالية اليوم السبت، أنها سجلت 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أكبر زيادة يومية خلال ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وقالت نائبة كبير مسؤولي الصحة في الولاية، آناليس فان ديمن، إن الولاية تشهد "ذروة ثانية" من حالات الإصابة بكوفيد-19، مضيفة أنها "قلقة للغاية" بشأن الحالات الإضافية الـ 41، لكنها أشارت إلى أن الحالات لا تتزايد بشكل كبير حتى الآن، بحسب ما نقلته صحيفة "ذي إيدج" الأسترالية.

وأكدت فان ديمن، أن الحالات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية جاءت جميعها تقريبا من بؤر معروفة للفيروس في الضواحي الشمالية والغربية، مشيرة إلى أنه لم تكن هناك زيادة ملحوظة في الحالات في أجزاء أخرى من ملبورن، عاصمة الولاية.

وبحسب الصحيفة، كانت آخر مرة سجلت فيها الولاية أكثر من 41 حالة في 3 أبريل عندما تم تسجيل 49 حالة.

وكان رئيس وزراء ولاية فكتوريا دانيل أندروز، قد أعلن في 20 يونيو الجاري إعادة فرض بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا، وتأجيل تخفيف البعض الآخر لثلاثة أسابيع من الموعد المقرر، بعد أن شهدت الولاية قفزة في حالات كوفيد-19، لتخالف الولاية بذلك التوجه العام في البلاد نحو رفع القيود.