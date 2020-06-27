في ثاني أكبر ولاية بأمريكا.. مرضى كورونا في المستشفيات يتخطون 5 آلاف

تكساس- (د ب أ):

تجاوز عدد مرضى فيروس كورونا الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بولاية تكساس الأمريكية 5 آلاف مريض للمرة الأولى، في الوقت الذي يواصل فيه حاكم الولاية جريج أبوت التراجع الحاد في إعادة فتح ثاني أكبر ولاية أمريكية.

وفي هيوستن، رفع مسؤولو المقاطعة يوم الجمعة التحذير من التهديد العام إلى أعلى مستوى. وقالت لينا هيدالجو القاضية بمقاطعة هاريس "لم ننجح في خفض المنحنى (الإصابات) على الإطلاق. قمنا فقط بتثبيته".

وأفاد مسؤولو الصحة إن عدد الحالات المصابة التي تحتاج إلى تلقي العلاج في المستشفيات ارتفع بدرجة كبيرة للغاية لأكثر من ثلاثة أضعاف عن الشهر الماضي. ويتم تسجيل أرقام قياسية جديدة بشكل يومي وقد أعاد أبوت حظرا على إجراء الجراحات الاختيارية لتوفير الأسرة بالمستشفيات.

وأمر أبوت مؤخرا بإغلاق الحانات إلى أجل غير مسمى كما أمر المطاعم بخفض أعداد العملاء الذين يتناولون الطعام داخلها.