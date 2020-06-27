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الهند: حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز نصف مليون إصابة

08:13 ص السبت 27 يونيو 2020
الهند: حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز نصف مليون إصابة

أرشيفية

نيودلهي- (د ب أ):
تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في الهند نصف مليون إصابة اليوم السبت، وذلك بعد تسجيل عدد قياسي من الإصابات اليومية بلغ 18552 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 384 وفاة حديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 15685 وفاة.

وقد دفعت زيادة حالات الإصابة السلطات في ولاية اسام بشمال الهند إلى فرض إغلاق لمدة أسبوعين في عاصمة الولاية جواهاتي. وقد تم تسجيل 700 إصابة هناك خلال أربعة أيام فقط.

وقال وزير الصحة بالولاية هيمانتا بيسوا ساراما إنه سيتم وضع بقية اسام تحت حظر تجول ليلي وإغلاق في نهاية الأسبوع.

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