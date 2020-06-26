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أوكرانيا ترحب ببيان الأمم المتحدة بشأن عدم الاعتراف بضم روسيا للقرم

10:54 م الجمعة 26 يونيو 2020
أوكرانيا ترحب ببيان الأمم المتحدة بشأن عدم الاعتراف بضم روسيا للقرم

أنطونيو جوتيريس

كييف - أ ش أ
رحبت أوكرانيا ببيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الذي أكد بشدة عدم الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم ودعم السلامة الإقليمية لأوكرانيا.
وقال الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرهي كيسليتسيا في تصريح لوكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة إن "أوكرانيا ممتنة للأمين العام أنطونيو جوتيريس لتأكيده موقف الأمم المتحدة المبدئي بشأن عدم الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم".
وأضاف الدبلوماسي الأوكراني أن بيان الأمين العام للأمم المتحدة له أهمية قصوى لا سيما قبل الاحتفال بالذكرى الـ 75 لميثاق الأمم المتحدة، الذي يضع المسؤولية الأساسية لمجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
واعتبر كيسليتسيا أن هذا الواجب الأساسي لم يتحقق بعد في قضية أوكرانيا التي مازالت تعاني من عدوان عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، على حد تعبيره. وأردف: "إن محاولات روسيا لاستخدام الأعذار المختلفة لتبرير عدوانها على أوكرانيا هي هزيمة ذاتية، ولن يعترف المجتمع الدولي أبدًا بتغيير وضع القرم".
يشار إلى أن الأمين العام أنطونيو جوتيريس حدد موقفه بشأن شبه جزيرة القرم خلال مؤتمر صحفي في 25 يونيو في نيويورك، وقال "بالنسبة لي ليس هناك شك.. أعني، من الواضح أننا نؤيد السلامة الإقليمية لأوكرانيا ولم نعترف قط بما حدث في شبه جزيرة القرم [عام 2014]".

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أنطونيو جوتيريس الأمم المتحدة أوكرانيا روسيا جزيرة القرم

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