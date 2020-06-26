الكويت: نؤيد كل ما يتخذه العراق من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره

الكويت - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وقوف الكويت التام إلى جانب العراق، في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.

وأعرب وزير الخارجية الكويتي- في اتصال هاتفي أجراه اليوم الجمعة، مع نظيره العراقي ‏الدكتور فؤاد حسين - عن قلق الكويت البالغ، إزاء التطورات الأخيرة في العراق.

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية العراق عن تقديره لهذه البادرة، التي تعكس طبيعة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيزها في كافة المجالات.