أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

الكويت: نؤيد كل ما يتخذه العراق من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره

06:50 م الجمعة 26 يونيو 2020
الكويت: نؤيد كل ما يتخذه العراق من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره

الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح

الكويت - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وقوف الكويت التام إلى جانب العراق، في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.

وأعرب وزير الخارجية الكويتي- في اتصال هاتفي أجراه اليوم الجمعة، مع نظيره العراقي ‏الدكتور فؤاد حسين - عن قلق الكويت البالغ، إزاء التطورات الأخيرة في العراق.

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية العراق عن تقديره لهذه البادرة، التي تعكس طبيعة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيزها في كافة المجالات.

هذا المحتوى من

أحمد ناصر المحمد الصباح الكويت العراق

الخبر التالى:

تكساس تتراجع عن إعادة الفتح وتأمر بإغلاق الحانات بعد ارتفاع إصابات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 61130

    عدد المصابين

  • 16338

    عدد المتعافين

  • 2533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9624641

    عدد المصابين

  • 5230239

    عدد المتعافين

  • 487395

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان