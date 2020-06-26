تايلاند تعتزم تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر لمواجهة كورونا

بانكوك- (أ ش أ):

أعلن مجلس الأمن الوطني التايلاندي عن خطة تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر كامل آخر لتنتهي في نهاية يوليو القادم من أجل منع حدوث موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال الأمين العام للمجلس الفريق أول سومساك رونجسيتا، في تصريحات نقلتها صحيفة (بانكوك بوست) اليوم الجمعة، إن الوضع في جميع أنحاء العالم لا يزال مصدر قلق، بالرغم من عدم ورود إصابة محلية جديدة في تايلاند بكورونا لمدة 31 يوماً متتالية.

وأوضح "أنه نظراً لأن تايلاند ستعيد فتح المراكز والأنشطة التجارية والمواقع عالية المخاطر مثل مراكز الترفيه والمدارس بدءًا من الأول من يوليو المقبل، فإن هناك حاجة إلى السيطرة على انتشار الوباء بشكل فعال في البلاد".مشيرا إلى أن مجلس الوزراء التايلاندي من المقرر أن يصادق على قرار التمديد الثلاثاء المقبل.