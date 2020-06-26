أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

تايلاند تعتزم تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر لمواجهة كورونا

12:37 م الجمعة 26 يونيو 2020
تايلاند تعتزم تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر لمواجهة كورونا

فيروس كورونا

بانكوك- (أ ش أ):

أعلن مجلس الأمن الوطني التايلاندي عن خطة تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر كامل آخر لتنتهي في نهاية يوليو القادم من أجل منع حدوث موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال الأمين العام للمجلس الفريق أول سومساك رونجسيتا، في تصريحات نقلتها صحيفة (بانكوك بوست) اليوم الجمعة، إن الوضع في جميع أنحاء العالم لا يزال مصدر قلق، بالرغم من عدم ورود إصابة محلية جديدة في تايلاند بكورونا لمدة 31 يوماً متتالية.

وأوضح "أنه نظراً لأن تايلاند ستعيد فتح المراكز والأنشطة التجارية والمواقع عالية المخاطر مثل مراكز الترفيه والمدارس بدءًا من الأول من يوليو المقبل، فإن هناك حاجة إلى السيطرة على انتشار الوباء بشكل فعال في البلاد".مشيرا إلى أن مجلس الوزراء التايلاندي من المقرر أن يصادق على قرار التمديد الثلاثاء المقبل.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا مجلس الأمن الوطني التايلاندي مجلس الوزراء التايلاندي

الخبر التالى:

كورونا: الولايات المتحدة تشهد موجة جديدة من من الإصابات والخبراء يلومون ظاهرة "التعب من الحجر الصحي"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 61130

    عدد المصابين

  • 16338

    عدد المتعافين

  • 2533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9506788

    عدد المصابين

  • 4786056

    عدد المتعافين

  • 484405

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قبل جلسة مجلس الأمن.. إثيوبيا تواصل التعنت: سنبدأ ملء بحيرة السد حتى دون اتفاق مع مصر