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ترامب يهدد بمعاقبة متظاهرين يريدون إسقاط تماثيل تاريخية

02:56 ص الجمعة 26 يونيو 2020
ترامب يهدد بمعاقبة متظاهرين يريدون إسقاط تماثيل تاريخية

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، بمعاقبة المتظاهرين الذين يسعون لإسقاط تماثيل لشخصيات تاريخية في واشنطن.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز": "في كل ليلة سنصبح أكثر صرامة".

وأضاف: "في مرحلة ما، سيكون هناك عقاب .. هؤلاء الأشخاص مخربون، لكنهم أيضا محرضون .. إنهم إرهابيون إلى حد ما".

وتم إسقاط تماثيل ذات موروثات عنصرية وجرى تدميرها من جانب متظاهرين في أنحاء متفرقة من البلاد في الأسابيع القلائل الماضية، وذلك على خلفية الاحتجاج على وفاة جورج فلويد، وهو رجل من أصول أفريقية، على يد الشرطة الشهر الماضي.

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