الجامعة العربیة تجدد التزامها بمساندة السودان خلال المرحلة الانتقالیة

القاهرة - (أ ش أ):

جدد الأمین العام لجامعة الدول العربیة أحمد أبو الغيط التزام الجامعة الكامل بمواصلة مساندتها لجمهورية السودان وحكومتها وشعبها في كل ما یحافظ على أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنیة ویدعم من جهودها في دفع عجلة التنمیة والتعافي الاقتصادي ویمكنها من تخطي تحدیات استكمال وإنجاح المرحلة الانتقالیة.

جاء ذلك في كلمة ألقاھا أبو الغیط أمام المؤتمر الدولي للشراكة مع السودان الذي عقد الیوم الخمیس عبر تقنية (الفیدیو كونفرانس)، برعایة مشتركة من الحكومة الألمانیة والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، وبمشاركة رئیس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك.

وأكد أبو الغیط أن هدف المجتمع الدولي یجب أن یتمثل في حشد الدعم المتناسق لمساندة الحكومة السودانیة في تنفیذ الأولویات الوطنیة وبرامج الإصلاح الطموحة التي قامت بوضعها، وتأسیس شراكة موسعة مع الدولة السودانیة تُبقي على الانخراط والدعم الدولي لهذا الجهد طوال المرحلة الانتقالیة إلى أن تتوج استحقاقاتها بنجاح.

وعرض أبو الغیط، في كلمته، الجهد الذي قامت به الجامعة العربیة في مرافقة الأشقاء في السودان منذ بدایة الحراك الذي أفضى إلى إطلاق المرحلة الانتقالیة في أغسطس الماضي، والتي شاركت الجامعة في التوقیع كشاهد على وثائقها، والتزامها بتقدیم مزید من الدعم للسودان وفق القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الجامعة، بما في ذلك مجال بناء القدرات والمساعدة الفنیة والانتخابیة، وكذا تمویل عدد من المشروعات التنمویة والإنسانیة في دارفور وغیرها من المناطق السودانیة في إطار آلیة التعاون الثنائیة القائمة بین الجامعة والحكومة السودانیة.

ودعا أبو الغیط إلى التحرك - بشكل عاجل - لإعفاء السودان من دیونه الخارجیة التي تثقل كاهل اقتصاده في هذه الظروف بالغة الصعوبة، وبما یمكن الحكومة من ضبط الموازنة العامة للدولة، وخفض العجز فیها، وتخصیص الموارد اللازمة لتلبیة الاحتیاجات الملحة للشعب وكذا لأغراض التعافي السریع في المناطق الخارجة من الصراع.

كما دعا إلى الإسراع في نشر بعثة الدعم السیاسیة الأممیة الجدیدة التي طلبت الحكومة السودانیة تشكیلها، وعبر عن استعداد الجامعة لتقدیم ما یلزم من دعم لتعظیم الاتساق بین الجهود التي ستقوم بها منظومة الأمم المتحدة لمساندة السودان وتلك التي تضطلع بها الجامعة وغيرها من المنظمات الإقليمية الملتزمة والمنخرطة في مرافقة السودان لإنجاح مسيرته الانتقالية.