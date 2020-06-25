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الدفاع الروسية ترصد ثلاثة انتهاكات جديدة للهدنة في سوريا

03:30 م الخميس 25 يونيو 2020
الدفاع الروسية ترصد ثلاثة انتهاكات جديدة للهدنة في سوريا

وزارة الدفاع الروسية

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد انتهاكا واحدا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظة إدلب.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الخميس أن الجانب التركي في هذه اللجنة رصد - بدوره - انتهاكين اثنين لوقف إطلاق النار في سوريا في محافظة اللاذقية.

وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الــ 24 ساعة الأخيرة عمليتين انسانيتين، جرى خلالهما إيصال 440 سلة غذائية بوزن 2.134 طنا إلى أهالي قرية حرملة بريف الرقة ، وكذلك إيصال 250 سلة غذائية بوزن 1.212 طنا إلى أهالي مدينة سقيلبية بمحافظة حماة.

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