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بدء التصويت على تعديل دستوري قد يسمح لبوتين بالبقاء رئيسا حتى 2036

01:38 م الخميس 25 يونيو 2020
بدء التصويت على تعديل دستوري قد يسمح لبوتين بالبقاء رئيسا حتى 2036

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو- (بي بي سي):

بدأ في روسيا اعتباراً من الخميس وحتى الأول من يوليو التصويت في استفتاء يفترض أن يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى 2036.

والموعد الرسمي المحدد للاستفتاء هو الأول من يوليو، لكن السلطات فتحت مراكز الاقتراع اعتبارا من 25 يونيو لتجنب تدفق أعداد كبيرة من الناخبين بسبب وباء كوفيد-19.

ولم يستبعد بوتين، البالغ من العمر 67 عاما، ترشحه لدورة رئاسية جديدة بعد انتهاء رئاسته الحالية في عام 2024، لذا من المحتمل أن يبقى في السلطة في أعقاب التعديل الدستوري حتى عام 2036.

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