اختطاف سفينة كورية جنوبية غرب أفريقيا

وكالات:

اختطف قراصنة مسلحون مجهولون سفينة كورية جنوبية على متنها 5 بحارة في المياه قبالة بنين، غرب أفريقيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب".

ووفق موقع "درياد جلوبال" العالمي، الخميس، هاجم عدد من القراصنة المسلحين على متن زورق سريع، سفينة "بانوفي فرونتير" لصيد الأسماك في المياه، قبالة ميناء كوتونو في جنوب بنين.

وصعد المجهولون شاهرين أسلحتهم، إلى السفينة التي كانت تقل أيضا مواطنا غانيا، واختطفوا 5 كوريين من طاقم السفينة، واتجه زورقهم نحو مياه الشرق التي تتبع لنيجيريا.

ولم يعرف وضع وحالة البحارة الكوريين حتى الآن. وقال الموقع إن هذا الهجوم السابع قبالة ميناء كوتونو في هذا العام.

وفي وقت سابق، كشف الموقع عن اختطاف قراصنة لمواطن كوري جنوبي أثناء عملية صيد الجمبري في 3 مايو، أُفرج عنه في 8 يونيو بعد مرور 37 يوما من اختطافه في المنطقة الجنوبية من نيجيريا.