أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

اختطاف سفينة كورية جنوبية غرب أفريقيا

09:28 ص الخميس 25 يونيو 2020
اختطاف سفينة كورية جنوبية غرب أفريقيا

اختطاف سفينة كورية جنوبية غرب أفريقيا

وكالات:

اختطف قراصنة مسلحون مجهولون سفينة كورية جنوبية على متنها 5 بحارة في المياه قبالة بنين، غرب أفريقيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب".

ووفق موقع "درياد جلوبال" العالمي، الخميس، هاجم عدد من القراصنة المسلحين على متن زورق سريع، سفينة "بانوفي فرونتير" لصيد الأسماك في المياه، قبالة ميناء كوتونو في جنوب بنين.

وصعد المجهولون شاهرين أسلحتهم، إلى السفينة التي كانت تقل أيضا مواطنا غانيا، واختطفوا 5 كوريين من طاقم السفينة، واتجه زورقهم نحو مياه الشرق التي تتبع لنيجيريا.

ولم يعرف وضع وحالة البحارة الكوريين حتى الآن. وقال الموقع إن هذا الهجوم السابع قبالة ميناء كوتونو في هذا العام.

وفي وقت سابق، كشف الموقع عن اختطاف قراصنة لمواطن كوري جنوبي أثناء عملية صيد الجمبري في 3 مايو، أُفرج عنه في 8 يونيو بعد مرور 37 يوما من اختطافه في المنطقة الجنوبية من نيجيريا.

كوريا الجنوبية افريقيا اختطاف سفينة

الخبر التالى:

كورونا في كوريا الجنوبية: الإصابات 12 ألفا و535 والوفيات 281

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 58141

    عدد المصابين

  • 15535

    عدد المتعافين

  • 2365

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9285839

    عدد المصابين

  • 4996871

    عدد المتعافين

  • 477007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان