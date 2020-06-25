أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

موريتانيا تسجل أكبر عدد إصابات بكورونا منذ ظهور الجائحة

12:11 ص الخميس 25 يونيو 2020
موريتانيا تسجل أكبر عدد إصابات بكورونا منذ ظهور الجائحة

أرشيفية

نواكشوط - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة.

وقال مدير الرقابة الوبائية بوزارة الصحة محمد محمود، "تم تسجيل 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 198 حالة لمخالطين، و 8 حالات عدوى مجتمعية، و 21 حالة وافدة، وذلك من أصل 2607 فحوصات تم إجراؤها ".

وأوضح المسؤول الموريتاني أن مجموع الحالات المسجلة في البلاد منذ بداية الوباء ارتفع إلى 3519 حالة إصابة مؤكدة.

وأضاف أنه تم كذلك تسجيل 111 حالة شفاء جديدة، وحالتي وفاة، وبذلك يرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1074 حالة، في مقابل 116 حالة وفاة.

فيروس كورونا موريتانيا نواكشوط

الخبر التالى:

القبض على وزير الصحة الزامبي على خلفية اتهامات بالفساد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 58141

    عدد المصابين

  • 15535

    عدد المتعافين

  • 2365

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9285839

    عدد المصابين

  • 4996871

    عدد المتعافين

  • 477007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الري: "ضمنا لإثيوبيا توليد 80% من الكهرباء في أحلك ظروف الجفاف"