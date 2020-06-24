ارتفاع عدد إصابات كورونا في لبنان إلى 1644 حالة
بيروت - (د ب أ)
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، إلى 1644 إصابة بعد تسجيل 22 إصابة جديدة، بينها 15 إصابة بين المقيمين و سبع إصابات بين الوافدين اللبنانيين، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 33، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.
وبلغ عدد الحالات الحرجة ثمان حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1103 .
كان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة في مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومدد التعبئة العامة حتى 5 يوليو المقبل ضمنا، على أن يعاد فتح مطار بيروت الدولي في بداية الشهر المقبل.
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