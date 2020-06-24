الاحتلال الإسرائيلي ينشر مقطع فيديو ويدّعي إنه يصور هجوما فلسطينيا

تل أبيب - (د ب أ):

نشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لما وصفته بهجوم إرهابي وقع أمس الثلاثاء، بعدما قال فلسطينيون إن الواقعة كانت مجرد حادث.

ويظهر الفيديو سيارة تقترب ببطء من نقطة تفتيش ثم تندفع في اتجاهها بقوة، لتطيح بشرطية من شرطة الحدود. وظهر السائق، الذي بدت صورته مشوشة، وهو يخرج من السيارة وبدأ الركض قبل أن يتم إطلاق النار عليه ليسقط قتيلا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "ردت عناصر الشرطة في المنطقة وتم إطلاق النار على الإرهابي وقتله."

وأوضح البيان أن الشرطية أصيبت بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع بقرية أبو ديس الفلسطينية، شرقي القدس، وتم نقلها إلى المستشفى.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، دعا إلى نشر شريط الفيديو الخاص بالحادث، وقال إن الشاب الفلسطيني كان يسرع بسبب زفاف شقيقته، على عكس الرواية الإسرائيلية التي أشارت إلى أنه كان يحاول تنفيذ هجوم دهس.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن "المصادر المحلية أكدت أن الجنود الإسرائيليين قتلوا بالرصاص أحمد عريقات (26 عاما) من أبو ديس بشرق القدس يوم زفاف شقيقته. وأوضحت أن أحمد كان يسرع عبر نقطة التفتيش لإحضار شقيقته من صالون تجميل في بيت لحم".