كورونا في هولندا: الإصابات 49 ألفا و930 والوفيات 6114
امستردام- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد-19) في هولندا إلى 49,930 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح الأربعاء بتوقيت امستردام (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6114 حالة. وتعافى 186 شخصا من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 16 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في هولندا.
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