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كورونا في هولندا: الإصابات 49 ألفا و930 والوفيات 6114

10:31 ص الأربعاء 24 يونيو 2020
كورونا في هولندا: الإصابات 49 ألفا و930 والوفيات 6114

كورونا في هولندا

امستردام- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد-19) في هولندا إلى 49,930 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح الأربعاء بتوقيت امستردام (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6114 حالة. وتعافى 186 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 16 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في هولندا.

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