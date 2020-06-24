كورونا في هولندا: الإصابات 49 ألفا و930 والوفيات 6114

امستردام- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد-19) في هولندا إلى 49,930 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح الأربعاء بتوقيت امستردام (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6114 حالة. وتعافى 186 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 16 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في هولندا.