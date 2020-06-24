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روسيا تسجل 7176 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز 600 ألف

10:25 ص الأربعاء 24 يونيو 2020
روسيا تسجل 7176 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز 600 ألف

فيروس كورونا في روسيا

موسكو – (أ ش أ):

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد تسجيل 7 آلاف و176 إصابة جديدة بالفيروس خلال الــ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 606 آلاف و881 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الأربعاء بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 811 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و507 إصابات في ضواحيها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف البيان أن 12 ألفا و393 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي المتعافين إلى 368 ألفا و822 شخصا.

وأشار بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة (كورونا) إلى تسجيل 154 وفاة جديدة بالفيروس التاجي في روسيا خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 ألاف و513 شخصا.

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