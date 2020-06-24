المكسيك تسجل 6288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل حصيلة يومية قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، زادت عن 6 آلاف حالة.

وأوضحت الوزارة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 6 ألاف و288 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 191 ألفا و410 أشخاص، مضيفة أنه تم تسجيل 793 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، لتبلغ حصيلة ضحايا كورونا 23 ألفا و377 حالة.

يذكر أن المكسيك كانت تسجل منذ فترة أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة كل يوم، بالإضافة إلى مئات الوفيات يوميا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لوباء فيروس كورونا في العالم.