الرئيس الإيراني ينفي طلب واشنطن إجراء محادثات مع طهران

وكالات

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء، طلب الولايات المتحدة إجراء محادثات مع إيران بأنه كذبة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف ”يقولون إننا مستعدون للتفاوض يقولون شيئا غريبا. ما الذي يعنيه إننا مستعدون للتفاوض من الذي ترك طاولة المفاوضات؟ من الذي دمر طاولة المفاوضات؟ من الذي أشعل النار في قاعة المفاوضات؟ كانوا هم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حث على تويتر في أوائل يونيو إيران على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.

وكان براين هوك المبعوث الأمريكي لدى إيران، قال في تصريحات الأسبوع الماضي، إنه طلب لقاءا مباشرا مع قيادات إيران دون تلقي أي إجابة من الجانب الإيراني.