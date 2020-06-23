أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

الرئيس الإيراني ينفي طلب واشنطن إجراء محادثات مع طهران

08:54 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
الرئيس الإيراني ينفي طلب واشنطن إجراء محادثات مع طهران

حسن روحاني

وكالات

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء، طلب الولايات المتحدة إجراء محادثات مع إيران بأنه كذبة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف ”يقولون إننا مستعدون للتفاوض يقولون شيئا غريبا. ما الذي يعنيه إننا مستعدون للتفاوض من الذي ترك طاولة المفاوضات؟ من الذي دمر طاولة المفاوضات؟ من الذي أشعل النار في قاعة المفاوضات؟ كانوا هم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حث على تويتر في أوائل يونيو إيران على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.

وكان براين هوك المبعوث الأمريكي لدى إيران، قال في تصريحات الأسبوع الماضي، إنه طلب لقاءا مباشرا مع قيادات إيران دون تلقي أي إجابة من الجانب الإيراني.

حسن روحاني الرئيس الإيراني إيران واشنطن طهران

الخبر التالى:

المالكي: "الأونروا" عامل استقرار في الإقليم ومنطقة الشرق الأوسط

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 56809

    عدد المصابين

  • 15133

    عدد المتعافين

  • 2278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9128663

    عدد المصابين

  • 4888837

    عدد المتعافين

  • 472235

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:9 قرارات للجامعة العربية بشأن سد النهضة (نص كامل)