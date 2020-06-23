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فلسطين تجدد تأكيد موقفها مع مصر وتدعم طريقة معالجتها ملف سد النهضة

05:41 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
فلسطين تجدد تأكيد موقفها مع مصر وتدعم طريقة معالجتها ملف سد النهضة

رياض المالكي

وكالات

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي الفلسطيني، في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وأزمة سد النهضة على الموقف الفلسطيني الداعم لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها ومرحبا بالجهود والمبادرات لحل الازمة في ليبيا.

وأعرب المالكي، تأييد دولة فلسطين ودعمها لموقف جمهورية مصر العربية الشقيقة، الداعي لضرورة انتهاج أطر التفاوض وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والانصاف كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة.

وأكد المالكي، مجددا على وقوف دولة فلسطين إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة رئيسًا وحكومةً وشعبًا في حسن إدارتها لهذه الأزمة وحل الخلافات بشأنها بالطرق السلمية والحوار وحسن الجوار، وصولاً الى اتفاق قانوني ملزم وشامل يراعي مصالح الدول الثلاث الشقيقة مصر وأثيوبيا والسودان.

رياض المالكي فلسطين سد النهضة ليبيا

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