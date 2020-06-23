بعد "بؤرة كورونا جديدة".. إعادة فرض الحجر الصحي على ولاية بألمانيا

دوسلدورف (ألمانيا)- (د ب أ):

أعلنت سلطات ولاية شمال الراين-فيستفاليا الألمانية، فرض قيود شاملة على الحياة العامة في مقاطعة جوترسلوه بالولاية، وذلك بعد اكتشاف تفشي الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصنع لحوم "تونيس" بالمقاطعة.

وقال رئيس حكومة الولاية أرمين لاشت، الثلاثاء، إنه سيتم للمرة الأولى في ألمانيا إعادة فرض إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بسبب انتشار العدوى بالمصنع. وكانت هذه الإجراءات سارية قبل أسابيع قليلة.

وأوضح أنه يوجد في جوترسلوه "أكبر حالة عدوى" في الولاية، وفي ألمانيا بشكل عام.

وواصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بين العاملين في مصنع شركة "تونيس" للحوم، ارتفاعه، وبلغ 1553 إصابة حتى مساء أمس الاثنين.